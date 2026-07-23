Il nuovo trailer Resident Evil è pieno zeppo di body horror e riferimenti ai videogiochi

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Considerando che il regista Zach Cregger ci ha dato sia Barbarian che Weapons come ultimi due film, ci sono motivi molto ragionevoli per essere entusiasti del suo prossimo progetto, anche perché è l'ultima trasposizione della serie di videogiochi Resident Evil di Capcom. A differenza degli adattamenti precedenti, questo prossimo film horror non cercherà di sfruttare molto il lore consolidato includendo personaggi e location iconici, ma renderà comunque omaggio alle radici videoludiche della serie, come è evidente nell'ultimo trailer.

Il nuovo aspetto del film è zeppo zeppo di body horror, creature contorciate, sangue e violenza, e tutti gli altri tratti distintivi della serie Resident Evil. Ma mostra anche il protagonista Bryan (interpretato da Austin Abrams) che cerca freneticamente i cassetti per trovare bossoli di fucile a pompa e persino apre un armadio per trovare una macchina da scrivere al centro di una scrivania, due elementi Resident Evil che i fan conosceranno bene, questi ultimi riguardo alle 'stanze sicure'.

Per quanto riguarda la premessa del film Resident Evil di Cregger, è stata condivisa una sinossi ufficiale che spiega: "In una storia completamente nuova, Resident Evil segue Bryan, un corriere medico che inconsapevolmente si trova in una corsa d'azione e senza sosta per la sopravvivenza mentre una notte fatidica e terrificante crolla intorno a lui nel caos."

Resident Evil è co-scritto da Cregger e Shay Hatten, e il cast include anche Zach Cherry, Kali Reis e Paul Walter Hauser. Con la data di anteprima fissata per il 18 settembre (anche in IMAX!), puoi vedere l'ultimo trailer del film qui sotto.