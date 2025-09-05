Il nuovo trailer Tron: Ares accende l'hype in vista dell'uscita di ottobre

HQ

Il conto alla rovescia per Tron: Ares è ufficialmente iniziato, e a poco meno di un mese dalla premiere, la Disney ha ora svelato un nuovissimo trailer IMAX per il film - e sembra gloriosamente spettacolare. Ricco di un'implacabile follia visiva e di una colonna sonora realizzata nientemeno che dai Nine Inch Nails, è impossibile non farsi travolgere dall'hype.

Il trailer ci offre di più su Jared Leto nei panni di Ares, un programma di intelligenza artificiale tirato nella nostra realtà per fare il lavoro sporco dell'umanità. Il cast stellare comprende anche Jeff Bridges, Evan Peters, Gillian Anderson, Greta Lee e, naturalmente, lo stesso Leto nel ruolo principale. L'uscita nelle sale è fissata per il 10 ottobre e quest'ultimo trailer IMAX chiarisce una cosa: Tron: Ares mira ad essere a dir poco uno spettacolo di fantascienza per il grande schermo.

Così... Sei pronto?