Il nuovo Transformers film ha trovato il suo sceneggiatore

Gli Autobot presto ripartiranno ancora una volta. Nonostante il lungometraggio d'animazione Transformers Non sia stato del tutto all'altezza delle aspettative di Paramount al botteghino, lo studio non ha intenzione di abbandonare la proprietà intellettuale e ha ora confermato l'arrivo di un nuovo sceneggiatore per un prossimo film.

Come ha scoperto recentemente TheWrap, lo sceneggiatore di It: Welcome to Derry, Jason Fuchs, scriverà la sceneggiatura per un nuovo film Transformers alla Paramount. I dettagli della trama sono nascosti per ora, ma con Michael Bay a bordo per la produzione, possiamo immaginare che prima o poi ci saranno molte esplosioni.

Questo non è l'unico progetto Transformers in lavorazione, dato che si sta realizzando anche un seguito di Rise of the Beasts, con Derek Connolly che scrive la sceneggiatura di quello. Quel film senza titolo sarà anche il crossover G.I. Joe xTransformers.

Non sappiamo dove ci porterà la storia di Fuchs, ma c'è un po' di libertà se sta lavorando a uno spin-off completamente diverso. Sapremo solo quando Paramount sarà pronta a rivelare più dettagli, ma fino ad allora Fuchs continuerà a digitare sul suo portatile, collegando la sceneggiatura del nuovo film.