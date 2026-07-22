Il nuovo VP ingegnere di Xbox è uscito dopo soli due mesi in carica

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Il nuovo vicepresidente dell'ingegneria di Xbox, Jared Palmer, è già fuori dall'azienda. Mentre Xbox continua la sua ultima ondata di licenziamenti, che vede migliaia di persone tagliare l'azienda come parte del nuovo CEO Asha Sharma che preme il pulsante di reset, l'uscita di Palmer sembra un po' un'eccezione. Non solo è stato in azienda per più di 2 mesi, ma il suo periodo in Xbox sta finendo con il passaggio a una nuova posizione.

Sui social media di Palmer (come riportato da GamesRadar), ha annunciato che si sarebbe trasferito a Cognition, un'azienda che si definisce la sede del primo ingegnere del software autonomo. È un'azienda focalizzata sull'IA, che affronta i "problemi più difficili" che la tecnologia offre.

Altri dirigenti, tra cui David Schloss, Jonathan McKay, Tim Allen ed Evan Chaki, si ritiene siano ancora parte della Xbox. Attualmente non è chiaro chi prenderà il posto di Palmer, ma Sharma probabilmente ha già un candidato in mente.