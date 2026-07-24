Il pacchetto di mappe Tremor per Quake è ora disponibile dopo sei anni di sviluppo
32 livelli pieni di nostalgia low-poly, perfetti per ricordare quelle notti trascorse alle feste LAN con gli amici.
Molti di voi qui forse sono troppo giovani per ricordare le feste LAN, ma chi era appassionato della scena del gaming su PC tra gli anni '90 e gli anni 2000 ricorderà sicuramente quei fine settimana passati a smontare computer, monitor e periferiche, metterli in scatole e viaggiare a casa (o garage) di un amico con una buona connessione di rete (un'altra rarità all'epoca) e indulgere in una frenesia di giochi multiplayer in rete locale fino a Domenica arrivò, dormendo poco e vivendo di pizza, bibite e snack unti. Bei tempi, senza dubbio. È stato proprio a quelle 'feste' che alcuni di noi si sono innamorati del mezzo, condividendo i loro giochi su floppy disc o sui primi CD-ROM. È anche da lì che sono nate serie come DOOM e Quake di id Software.
Quake è un caso unico nella storia dei videogiochi, perché ancora oggi ha una comunità che non solo desidera ricordare quel titolo, ma è anche attiva e continua ad espanderlo, il che ci porta alle notizie di oggi. Dopo più di sei anni di sviluppo e cinque dal suo annuncio ufficiale, il pacchetto di mappe Tremor per Quake è ora disponibile per il download dal sito di Slipseer, ecco il link diretto alla pagina.
È un'avventura autonoma di 32 livelli ambientata in una versione parallela di Quake, "nel tentativo di evocare l'atmosfera classica Quake usando strumenti e filosofie di design moderne."
È sicuramente un modo brillante per dare nuova vita a un classico pieno di ricordi per diverse generazioni di giocatori. Che ne dici, giochiamo Quake questo weekend?