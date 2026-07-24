Il pacchetto di mappe Tremor per Quake è ora disponibile dopo sei anni di sviluppo

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Molti di voi qui forse sono troppo giovani per ricordare le feste LAN, ma chi era appassionato della scena del gaming su PC tra gli anni '90 e gli anni 2000 ricorderà sicuramente quei fine settimana passati a smontare computer, monitor e periferiche, metterli in scatole e viaggiare a casa (o garage) di un amico con una buona connessione di rete (un'altra rarità all'epoca) e indulgere in una frenesia di giochi multiplayer in rete locale fino a Domenica arrivò, dormendo poco e vivendo di pizza, bibite e snack unti. Bei tempi, senza dubbio. È stato proprio a quelle 'feste' che alcuni di noi si sono innamorati del mezzo, condividendo i loro giochi su floppy disc o sui primi CD-ROM. È anche da lì che sono nate serie come DOOM e Quake di id Software.

Quake è un caso unico nella storia dei videogiochi, perché ancora oggi ha una comunità che non solo desidera ricordare quel titolo, ma è anche attiva e continua ad espanderlo, il che ci porta alle notizie di oggi. Dopo più di sei anni di sviluppo e cinque dal suo annuncio ufficiale, il pacchetto di mappe Tremor per Quake è ora disponibile per il download dal sito di Slipseer, ecco il link diretto alla pagina.

È un'avventura autonoma di 32 livelli ambientata in una versione parallela di Quake, "nel tentativo di evocare l'atmosfera classica Quake usando strumenti e filosofie di design moderne."

È sicuramente un modo brillante per dare nuova vita a un classico pieno di ricordi per diverse generazioni di giocatori. Che ne dici, giochiamo Quake questo weekend?