Il pacchetto stagionale 2026 di F1 25 introdurrà Cadillac e Audi, oltre al circuito Madring

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All'inizio di questa settimana, abbiamo riportato la notizia che F1 25 sarà presto ampliato con un enorme aggiornamento che allineerà il gioco con l'attuale stagione reale degli eventi. Poiché quest'anno non avremo una F1 26 già affermata, questo Season Pack 2026, come viene chiamato, sarà il modo per Codemasters di introdurre le nuove vetture, i cambi di piloti e personale, aggiungere i nuovi circuiti e altro ancora.

Il Season Pack 2026 è appena stato svelato per intero, il che significa che ora sappiamo cosa aspettarci. La cosa principale da notare è che vengono introdotte le "regole e regolamenti aggiornati" dello sport, il che significa che i modelli di auto del 2026 saranno incorporati, e allo stesso modo, dato che questa stagione in corso ha due nuovi costruttori in griglia (inclusa per la prima volta un undicesimo team), sia Cadillac che Audi verranno aggiunti. Allo stesso modo, dato che siamo pronti a fare un viaggio a Madrid, in Spagna, entro la fine dell'anno sul nuovissimo circuito di Madring, anche questo circuito verrà aggiunto al gioco, essendo la prima volta che i tifosi possono guidare un circuito che le auto reali non battezzano prima di qualche mese.

La data di lancio del Season Pack 2026 è fissata per il 3 giugno e, per quanto riguarda il prezzo del DLC, se possiedi già il gioco base, puoi acquistare solo il DLC a £24.99/€29.99 su console e £21.99/€24.99 su PC. Se vuoi una versione bundle che includa il gioco base e il Season Pack 2026, questo ti costerà £49.99/€59.99 su console e £44.99/€49.99 su PC.