Il padre del campione olimpico Jakob Ingebrigtsen è stato scagionato dall'accusa di abusi nei confronti del figlio, colpevole di violenze nei confronti della figlia

Gjert Ingebrigtsen, il padre del campione olimpico Jakob Ingebrigtsen, è stato assolto dall'accusa di aver abusato di suo figlio, ma è stato riconosciuto colpevole di violenza contro sua figlia, Ingrid Ingebrigtsen. Gjert, anche lui ex allenatore di Jakob e dei suoi fratelli, è stato processato a marzo, citato in giudizio dai suoi figli a causa del controllo e della violenza fisica nei confronti di Jakob e di sua sorella Ingrid. Jakob ha continuato dicendo che non riusciva a ricordare un solo buon ricordo della sua infanzia, e che suo padre lo ha preso a calci quando aveva otto anni e lo ha anche costretto a rompere con la sua ragazza e infine moglie.

Gjert ha negato di essere stato violento con i suoi figli e si è descritto come "eccessivamente protettivo". La corte ha affermato che non sono state trovate prove sufficienti a sostegno delle affermazioni di Jakob secondo cui "l'imputato ha sottoposto Jakob ad abusi continui e ripetuti per tutto il periodo dal 2008 al 2018", ammettendo che Jakob e i suoi fratelli e spoues hanno rilasciato dichiarazioni credibili, ma "c'è un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato" (via BBC).

Tuttavia, Gjert è stato dichiarato colpevole di aver colpito Ingrid, ora 19enne, in faccia con un asciugamano nel 2022. È stato condannato a 15 giorni di carcere (sospesi) e a una multa di 10.000 corone norvegesi (871 euro, 745 sterline).

Il mezzofondista è una delle più grandi celebrità dello sport norvegese e la sua famiglia era protagonista di un popolare reality show, intitolato Team Ingebrigtsen, che ha visto protagonisti anche i suoi fratelli Henrik e Filip, anche loro corridori professionisti, tra il 2016 e il 2021.