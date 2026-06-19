Il padre di Messi si sta riprendendo favorevolmente da un problema di salute, la famiglia chiede rispetto dopo false notizie sulla sua morte
Jorge Messi ha sofferto di un problema medico ma si sta riprendendo favorevolmente, ha detto la famiglia.
Quando Leo Messi ha segnato il suo primo gol in una tripletta contro l'Algeria, si è asciugato le lacrime. In seguito ha detto che non era per via del match, e che aveva avuto "giorni difficili".
Pochi giorni dopo la partita, alcune notizie secondo cui Jorge Messi, il padre di Lionel, era morto, iniziarono a circolare in Argentina. In risposta, l'ufficio stampa di Messi ha rilasciato una dichiarazione che conferma che Jorge Messi si stava riprendendo favorevolmente da un problema di salute e ha chiesto privacy: "In momenti come questi, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità", ha detto la famiglia Messi. "La salute di una persona e la tranquillità dei propri cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o interessi mediatici irresponsabili."
La famiglia Messi non ha specificato quali problemi di salute abbia sofferto Jorge Messi, 68 anni. Il padre di Leo Messi lavora ancora come suo agente e manager delle sue imprese e delle immagini mediatiche, accompagnandolo dal suo primo arrivo a Barcellona fino al recente trasferimento all'Inter Miami.
L'Argentina potrebbe qualificarsi per le fasi a eliminazione diretta della Coppa del Mondo lunedì 22 giugno alle 19:00 CEST, 18:00 BST, se battesse l'Austria.