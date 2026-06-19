Il padre di Messi si sta riprendendo favorevolmente da un problema di salute, la famiglia chiede rispetto dopo false notizie sulla sua morte

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Quando Leo Messi ha segnato il suo primo gol in una tripletta contro l'Algeria, si è asciugato le lacrime. In seguito ha detto che non era per via del match, e che aveva avuto "giorni difficili".

Pochi giorni dopo la partita, alcune notizie secondo cui Jorge Messi, il padre di Lionel, era morto, iniziarono a circolare in Argentina. In risposta, l'ufficio stampa di Messi ha rilasciato una dichiarazione che conferma che Jorge Messi si stava riprendendo favorevolmente da un problema di salute e ha chiesto privacy: "In momenti come questi, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità", ha detto la famiglia Messi. "La salute di una persona e la tranquillità dei propri cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o interessi mediatici irresponsabili."

La famiglia Messi non ha specificato quali problemi di salute abbia sofferto Jorge Messi, 68 anni. Il padre di Leo Messi lavora ancora come suo agente e manager delle sue imprese e delle immagini mediatiche, accompagnandolo dal suo primo arrivo a Barcellona fino al recente trasferimento all'Inter Miami.

L'Argentina potrebbe qualificarsi per le fasi a eliminazione diretta della Coppa del Mondo lunedì 22 giugno alle 19:00 CEST, 18:00 BST, se battesse l'Austria.