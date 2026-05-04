Il padre di Xbox è stato invitato alla sede Microsoft da Asha Sharma
Seamus Blackley riceve un invito dal nuovo boss Xbox, che dice "è davvero figo, a quanto pare".
Asha Sharma aveva appena assunto l'incarico di nuovo capo di Xbox quando Larry "Maggiore Nelson" Hryb la chiamò chiedendo di parlare con lei. Diverse ex figure Xbox sono apparse e hanno commentato su di lei, ma una figura Xbox che ha mantenuto un profilo basso ed è stata piuttosto critica nei confronti del marchio è il suo creatore, Seamus Blackley.
Tuttavia, ha lasciato tutto ciò che riguarda Xbox nel 2002 e ora gestisce un popolare account Bluesky su come cuocere il pane basato su principi storici e archeologici. Ora, però, è stato attirato sotto i riflettori da quando Asha Sharma lo ha invitato nella sede di Xbox, e scrive:
"Recentemente ho avuto l'esperienza incredibile - eppure molto bizzarra - di andare alla sede Xbox come visitatore. Ero stato invitato da Asha, che a quanto pare è molto simpatica, a fare un'escursione e stare un po' insieme."
Non sappiamo di cosa si tratti tutto questo, ma si può immaginare che sia più legato al 25° anniversario di Xbox questo autunno piuttosto che a Sharma che cerchi consigli d'affari. Speriamo di scoprire di più nel prossimo futuro, come scrive anche Blackley:
"Probabilmente ne parlerò ancora un'altra volta."