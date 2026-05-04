Il padre di Xbox è stato invitato alla sede Microsoft da Asha Sharma

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Asha Sharma aveva appena assunto l'incarico di nuovo capo di Xbox quando Larry "Maggiore Nelson" Hryb la chiamò chiedendo di parlare con lei. Diverse ex figure Xbox sono apparse e hanno commentato su di lei, ma una figura Xbox che ha mantenuto un profilo basso ed è stata piuttosto critica nei confronti del marchio è il suo creatore, Seamus Blackley.

Tuttavia, ha lasciato tutto ciò che riguarda Xbox nel 2002 e ora gestisce un popolare account Bluesky su come cuocere il pane basato su principi storici e archeologici. Ora, però, è stato attirato sotto i riflettori da quando Asha Sharma lo ha invitato nella sede di Xbox, e scrive:

"Recentemente ho avuto l'esperienza incredibile - eppure molto bizzarra - di andare alla sede Xbox come visitatore. Ero stato invitato da Asha, che a quanto pare è molto simpatica, a fare un'escursione e stare un po' insieme."

Non sappiamo di cosa si tratti tutto questo, ma si può immaginare che sia più legato al 25° anniversario di Xbox questo autunno piuttosto che a Sharma che cerchi consigli d'affari. Speriamo di scoprire di più nel prossimo futuro, come scrive anche Blackley:

"Probabilmente ne parlerò ancora un'altra volta."