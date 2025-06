Il Pakistan apre le porte al dialogo con l'India, ma alle sue condizioni Islamabad segnala la volontà di impegnarsi con l'India, anche se senza urgenze o concessioni.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . Il ministro degli Esteri pakistano ha ribadito mercoledì l'apertura ai colloqui con l'India dopo il breve ma intenso scambio militare del mese scorso tra i vicini dotati di armi nucleari, il peggior conflitto militare degli ultimi decenni. Pur esprimendo la disponibilità al dialogo, ha sottolineato che l'iniziativa deve provenire da Nuova Delhi e coprire una gamma più ampia di questioni oltre la sicurezza. Nel frattempo, i due vicini rimangono in disaccordo sul Kashmir, sui diritti all'acqua e sulla portata dei futuri negoziati. Ishaq Dar // Shutterstock