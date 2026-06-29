Il Pakistan attacca l'Afghanistan, decine di morti

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Il Pakistan ha condotto attacchi aerei sull'Afghanistan. Il governo pakistano ha dichiarato che 25 militanti sono stati uccisi negli attacchi. Il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha condannato gli attacchi pakistani, definendoli attacchi codardi, come riportato da Al Jazeera e YLE.

I talebani afghani hanno dichiarato che decine di civili sono stati uccisi e feriti durante gli attacchi aerei pakistani durante la notte in tre province orientali.

I rapporti tra i due paesi sono stati tesi per molto tempo, soprattutto dal 2021, quando i talebani afghani sono tornati al potere. I due paesi hanno concordato un cessate il fuoco a marzo, ma da allora sono continuati attacchi sporadici.