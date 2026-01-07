Il Pakistan corteggia il Bangladesh con l'accordo sui caccia

HQ

Il Pakistan sta cercando di approfondire i legami militari con il Bangladesh, aprendo colloqui su un patto di difesa che potrebbe includere la vendita di caccia JF-17 Thunder, mentre Islamabad cerca di espandere la propria presenza come fornitore di armi nel Sud Asia.

I capi dell'aeronautica di entrambi i paesi si sono incontrati a Islamabad per discutere del potenziale acquisto da parte del Bangladesh del JF-17 sviluppato da Cina e Pakistan, insieme a consegne accelerate di aerei da addestramento e supporto a lungo termine. I funzionari pakistani hanno presentato i colloqui come parte di uno sforzo più ampio per costruire una partnership strategica duratura.

Questo approccio avviene mentre i rapporti tra Islamabad e Dhaka migliorano dopo la destituzione dell'ex primo ministro del Bangladesh nel 2024, che ha gravemente messo a dura prova i legami di Dhaka con l'India. Pakistan e Bangladesh hanno poi ripreso il commercio diretto per la prima volta in decenni e hanno intensificato i contatti militari.

Per il Pakistan, questa spinta riflette anche fiducia dopo il conflitto dello scorso anno con l'India e una crescente ambizione di trasformare la sua industria della difesa in un motore di esportazione, con il JF-17 già presente in accordi dal Caucaso al Nord Africa.