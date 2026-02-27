Il Pakistan dichiara "guerra aperta" contro l'Afghanistan: "La pazienza è ora finita"

HQ

Il Pakistan ha dichiarato una "guerra aperta" contro il governo talebano afghano dopo aver lanciato attacchi aerei su obiettivi a Kabul, Kandahar e altre province vicine al confine. Il ministro della Difesa Khawaja Mohammad Asif ha dichiarato che la "pazienza di Islamabad è ormai esaurita" dopo quello che ha definito un fuoco transfrontaliero non provocato.

I talebani hanno dichiarato di aver compiuto attacchi di rappresaglia contro posizioni militari pakistane lungo la contesa Linea Durand. Entrambe le parti hanno riportato pesanti perdite, ma i numeri variano nettamente e restano non verificati. I funzionari afghani hanno affermato che decine di soldati pakistani sono stati uccisi e alcuni catturati, mentre il Pakistan ha dichiarato di aver inflitto perdite molto maggiori ai combattenti talebani e ha negato che siano state catturate truppe.

L'escalation segna il crollo di un fragile cessate il fuoco mediato in ottobre e segna lo scontro più diretto finora tra Islamabad e le autorità talebane a Kabul. Attori internazionali, tra cui Regno Unito, Cina e Russia, hanno esortato alla moderazione, avvertendo che un'ulteriore escalation rischia una più ampia instabilità regionale...