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Il Pakistan ha colpito tre province afghane con attacchi aerei, secondo i talebani, e riportato da DW. Il governo afghano riferisce che 13 civili sono stati uccisi negli attacchi, mentre il Pakistan afferma di aver ucciso 26 militanti.

L'esercito pakistano ha effettuato attacchi aerei in tre province afghane (Khost, Kunar e Paktika), come dichiarato dal principale portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid. Si dice che tra i caduti negli attacchi ci fossero 11 bambini, 14 persone ferite e tutte donne e bambini. Ma, come già detto, il Pakistan ha confermato di aver effettuato gli attacchi in Afghanistan, ma ha affermato di aver ucciso 26 militanti.

Questi nuovi attacchi pakistani hanno interrotto un periodo di relativa calma al confine tra Afghanistan e Pakistan dopo lo scoppio del conflitto tra i due paesi all'inizio di quest'anno. Il Pakistan accusa l'Afghanistan di ospitare militanti che lanciano attacchi all'interno del suo territorio. I talebani negano le accuse, affermando che il militantismo in Pakistan è un problema interno. A marzo, i due paesi hanno concordato un cessate il fuoco.

Un rapporto delle Nazioni Unite del mese scorso ha stimato che almeno 372 civili afghani siano morti e 397 siano rimasti feriti nel conflitto nei primi tre mesi di quest'anno.