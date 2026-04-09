Il Pakistan ha mediato il cessate il fuoco iraniano con una singola chiamata notturna: "I colloqui erano quasi morti"

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Il cessate il fuoco di due settimane nella guerra in Iran è stato assicurato solo dopo un frenetico tentativo di mediazione dell'ultimo minuto guidato da Shehbaz Sharif, con negoziati presumibilmente sull'orlo del collasso a poche ore dalla scadenza.

Questo secondo Reuters, che descrive come funzionari pakistani abbiano lavorato tutta la notte per trasmettere messaggi tra l'amministrazione di Donald Trump e la leadership iraniana, mentre le tensioni crescenti (incluso un attacco iraniano a un impianto petrolchimico saudita) minacciavano di far deragliare settimane di diplomazia in canale secondario.

Secondo queste fonti, la svolta è arrivata dopo che Islamabad ha ottenuto da Washington le garanzie che Israele avrebbe ridotto i suoi attacchi, una condizione chiave affinché Teheran accettasse una tregua temporanea senza precondizioni. L'Iran ha successivamente accettato il cessate il fuoco e ha accettato di avviare negoziati formali.

Shehbaz Shariff // Shutterstock

La spinta diplomatica ha coinvolto contatti da tutte le parti, tra cui il vicepresidente statunitense JD Vance, l'inviato Steve Witkoff e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi. A un certo punto, Donald Trump sarebbe stato in contatto diretto con il capo dell'esercito pakistano mentre l'accordo veniva finalizzato.

Sebbene inizialmente Israele si fosse opposto a un accordo, credendo che ulteriori azioni militari potessero indebolire l'Iran, alla fine ha lasciato la decisione di Washington. Successivamente, i funzionari israeliani hanno sottolineato che il cessate il fuoco non garantisce una fine permanente del conflitto.

I negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare a Islamabad nei prossimi giorni. Nonostante la svolta, le tensioni restano alte, con entrambe le parti che segnalano che i combattimenti potrebbero riprendere se i colloqui falliscono.