Il Pakistan realizza una delle sue più grandi vendite di armi in un accordo di 4 miliardi di dollari con la Libia

Il Pakistan ha raggiunto un accordo di armi del valore di oltre 4 miliardi di dollari con l'Esercito Nazionale Libico (LNA) con base a est, secondo Reuters, segnando una delle più grandi vendite di armi nella storia del paese.

L'accordo è stato finalizzato dopo colloqui la scorsa settimana a Bengasi tra il capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, e Saddam Khalifa Haftar, vice comandante dell'LNA. L'accordo dovrebbe essere portato avanti nell'arco di circa due anni e mezzo e copre l'equipaggiamento per forze aeree, terrestri e navali, hanno detto i funzionari.

La Libia rimane sotto embargo sulle armi delle Nazioni Unite

Secondo funzionari a conoscenza dell'accordo, include aerei da combattimento come i caccia cinesi-pakistani JF-17 e Super Mushak, oltre ad altri mezzi militari. L'LNA ha confermato un patto di cooperazione in materia di difesa con il Pakistan, che include la vendita di armi e l'addestramento congiunto, senza divulgare dettagli.

Qualsiasi trasferimento di armi rischia di attirare attenzione poiché la Libia rimane sotto un embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nel 2011, anche se funzionari pakistani hanno affermato che l'accordo non viola le restrizioni internazionali. L'accordo sottolinea la spinta del Pakistan ad espandere le esportazioni di difesa, promuovendo la propria industria militare e posizionandosi come fornitore alternativo a basso costo al di fuori dei mercati occidentali delle armi.