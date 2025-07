Il palmare a doppio schermo di Ayaneo è una lettera d'amore all'era DS

HQ

I produttori continuano a sfornare console di ispirazione retrò, per la gioia di noi nerd, e l'ultima arrivata arriva da Ayaneo, la cui nuova console portatile riporta inevitabilmente alla mente l'iconico Nintendo DS. L'azienda cinese, nota per i suoi potenti dispositivi di gioco portatili, sta ora scommettendo su un fattore di forma nettamente diverso.

Il nuovo Pocket DS vanta un display principale OLED da 7 pollici con rapporto di aspetto 16:9 (1080p, 165Hz, 800 nits), abbinato a uno schermo LCD secondario da 5 pollici in formato 4:3 (1024x768, 500 nits), ideale per l'emulazione perfetta di titoli DS e 3DS. Naturalmente, entrambi gli schermi possono essere utilizzati anche in modo indipendente per il multitasking tra app e giochi.

Sotto il cofano, c'è un sacco di muscoli grazie al chip Snapdragon G3x Gen 2 di Qualcomm. Tuttavia, le specifiche della RAM e dello spazio di archiviazione non sono ancora state annunciate, quindi speriamo che Ayaneo faccia le cose in grande. I preordini sono già aperti, ma l'azienda non ha ancora rivelato una data di lancio o un prezzo. Dai un'occhiata alla console nella clip teaser qui sotto.

Ti senti tentato dal Pocket DS?