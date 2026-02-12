Il Panathinaikos ingaggia la stella americana Nigel Hayes-Davis, terzo giocatore più pagato dell'EuroLeague

HQ

Il Panathinaikos ha annunciato a sorpresa l'acquisto di Nigel Hayes-David, uno dei giocatori di basket più ambiti d'Europa, nominato MVP della Final Four EuroLeague nel 2025, aiutando il Fenerbahçe a vincere il suo secondo titolo... precisamente, contro il Panathinaikos.

Il proprietario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ha annunciato la firma sui social media, ponendo fine a una guerra d'appalto tra il club greco Fenerbahçe Istanbul e l'Hapoel Tel Aviv. Tutti volevano assicurarsi il talento, che aveva lasciato l'EuroLeague per la NBA la scorsa estate, unendosi ai Phoenix Suns, ma è stato ceduto all'inizio di questo mese ai Milwaukee Bucks e poi svincolato dalla squadra.

Il giocatore americano di 31 anni (nato in Ohio) ha giocato per il Fenerbahçe tra il 2022 e il 2025. Ha giocato per diverse franchigie NBA, tra cui Los Angeles Lakers, Toronto Raptors e Sacramento Kings, prima di arrivare in Europa: Galatasaray, Zalgiris Kaunas e Barcellona.

Il suo nuovo contratto con il Fenerbahçe dura da ora fino al 2028 e lo renderà uno dei tre giocatori di basket più pagati d'Europa, con 10 milioni di dollari, dietro a Vasilije Micic e Kendrick Nunn dell'Hapoel Tel Aviv.