Il Paraguay sorprende la Germania ai rigori, continua a mancare gli ottavi di finale della Coppa del Mondo

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Il secondo giorno degli ottavi di finale della Coppa del Mondo ha già regalato un grande sorpresa: la Germania ha perso ai rigori contro il Paraguay ed è stata eliminata per KO, estendendo così a un terzo Mondiale la loro terribile striscia: da quando sono stati campioni nel 2014, non sono riusciti a raggiungere gli ottavi di finale nel 2018, 2022 e ora 2026, perdendo in questo nuovo turno a eliminazione diretta. Sembra che Lineker avesse ragione, dopotutto...

La Germania lascia i Mondiali vincendo due partite, contro Curaçao e Costa d'Avorio, e perdendone due contro Ecuador e ora Paraguay. Jonathan Tah (che aveva visto un gol controversamente annullato dal VAR in precedenza), Nick Woltemade e Kai Havertz hanno sbagliato i rigori nelle ultime serie, con il portiere paraguaiano Orlando Gill che ne ha parati due. Ha contribuito a fare la storia: la Germania non aveva mai perso un rigore in Coppa del Mondo, anche se Manuel Neuer ha battuto il suo record indesiderato parando un rigore per la prima volta in due anni.

Lunedì scorso, il Brasile ha sofferto ma ha evitato una situazione simile quando ha battuto il Giappone 2-1 nell'ultimo minuto del tempo regolamentare con un gol del subentrato Martinelli, in modo simile a quanto ha fatto il Canada al Sudafrica.

Il Brasile affronterà il vincitore della Costa d'Avorio contro la Norvegia domenica 5 luglio alle 22:00 CEST, 21:00 BST, e il Paraguay affronterà il vincitore Francia vs. Svezia sabato 4 luglio alle 23:00 CEST, 22:00 BST. Sarà questa la fine di Julian Nagelsmann come allenatore della Germania?