Il parco a tema britannico di Universal rivela nome e logo definitivi, i lavori inizieranno presto per l'apertura nel 2031

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Universal ha ufficialmente confermato mercoledì che il suo parco a tema nel Regno Unito, situato nella città di Bedford, a un'ora di auto da Londra, si chiamerà Universal United Kingdom Resort, e i lavori inizieranno presto con una data di apertura stimata per il 2031.

Secondo Variety, i lavori inizieranno presto, e Comcast NBCUniversal si è impegnata a investire oltre 5 miliardi di sterline (6,7 miliardi di dollari) nei cinque anni previsti per la costruzione del resort.

Dopo l'apertura del parco a tema, il primo del suo genere in Europa, Universal investirà un ulteriore investimento di £1 miliardi (1,3 miliardi di dollari) nei suoi primi 10 anni di attività. Le attrazioni incluse dovrebbero essere tematiche su Jurassic World, Minions, Ritorno al futuro, Paddington, Il Signore degli Anelli, James Bond e probabilmente anche Harry Potter. Un concept art è stato rivelato oltre un anno fa, ma non è stata fatta alcuna conferma ufficiale o annuncio sulle attrazioni.

"Oggi segna una tappa significativa nel nostro percorso per portare Universal United Kingdom Resort, con narrazione immersiva, attrazioni avvincenti e creatività e innovazione senza pari", ha dichiarato Mark Woodbury, CEO e presidente di Universal Destinations & Experiences. "Questo nuovo parco a tema e resort creerà tante nuove opportunità per le persone di Bedford e oltre, permettendoci di condividere le nostre esperienze uniche con ospiti di tutto il mondo."