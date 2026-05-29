Il Paris Saint-Germain annuncia la rosa per la finale di Champions League sabato

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Il Paris Saint-Germain è a ore di distanza per tentare di fare la storia vincendo un titolo consecutivo di Champions League, un successo senza precedenti per un club francese. La rosa di Luis Enrique ha conquistato anche il titolo di campione quest'anno, anche se non è riuscita a conquistare la Coppa di Francia. Affronteranno l'Arsenal, una squadra che è riuscita anch'essa a vincere la Premier League, nonostante le inadeguate nelle coppe nazionali, e punta a conquistare il suo primo titolo di Champions League.

Venerdì, il PSG ha annunciato la lista dei giocatori convocati per la partita decisiva della stagione, in un momento in cui la maggior parte degli altri giocatori e dei paesi guarda al Mondiale che inizierà tra meno di due settimane. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, è incluso nella rosa nonostante abbia subito un infortunio durante l'ultima partita di campionato il 17 maggio, una sconfitta contro il Paris FC.

"Ho avuto un piccolo spavento, ma il dottore mi ha detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi. È il mio polpaccio. Ho avuto una leggera fitta al polpaccio e ho preferito non correre il rischio", ha detto Dembélé sulla stazione TV M6. Dembélé ha giocato significativamente meno in questa stagione, e ha iniziato da titolare solo in 11 partite di Ligue 1 e 10 partite in Champions League, a causa di una serie di infortuni minori.

I giocatori del Paris Saint-Germain hanno chiesto la finale di Champions League contro l'Arsenal:

Portieri:



Chevalier



Safonov



Marin



Difensori:



Hakimi



Beraldo



Marquinhos



Zabarnyi



Lucas Hernandez



Pacho



Nuno Mendes



Centrocampisti:



Ruiz



Vitinha



Lee



Mayulu



Dro Fernandez



Zaïre-Emery



Neves



Attaccanti: