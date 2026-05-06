Il Paris Saint-Germain batte il Bayern Monaco e fissa la seconda finale consecutiva di Champions League

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Il Paris Saint-Germain giocherà per il suo secondo titolo consecutivo di Champions League, battendo il Bayern Monaco in semifinale, nonostante la partita a Monaco sia terminata complessivamente 1-1, 6-5. Entrambi i gol sono arrivati alla fine della partita: Dembélé ha segnato al terzo minuto e, nonostante il vantaggio di due gol, ha comunque cercato altri gol, mentre il Bayern è riuscito a pareggiare solo al 94° minuto, con un tiro preciso di Harry Kane.

È stato giocato solo un minuto e mezzo dopo, e il Bayern non è riuscito a realizzare quella che sarebbe stata una rimonta incredibile, così le loro speranze di triplete, dopo aver vinto la Bundesliga e la DFB-Pokal, sono finite nel modo più crudele.

PSG contro Arsenal sarà una finale mai vista prima, ma una replica rispetto alle semifinali dello scorso anno, in cui il PSG ha battuto l'Arsenal in entrambe le partite, 2-1 e 1-0. Chi pensi vincerà la Champions League quest'anno? Ricordate che la finale, a Budapest, inizierà alle 18:00 CEST, alle 17:00 BST del 30 maggio.