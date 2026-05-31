Il Paris Saint-Germain diventa il nono club a vincere due titoli consecutivi di Champions League o Coppa dei Campioni

HQ

Il Paris Saint-Germain ha sconfitto l'Arsenal nella finale di Champions League 2026, diventando solo la nona squadra a vincere titoli consecutivi di Champions League o Coppa dei Campioni. Luis Enrique ha fatto la storia lo scorso anno diventando il secondo club francese a vincere la Champions League, dopo il Marsiglia nel 1993, e ora sono i primi dai tempi del Real Madrid di Zidane a vincere due titoli consecutivi.



Paris Saint-Germain: 2025, 2026



Real Madrid: 2016, 2017, 2018



AC Milan: 1989, 1990



Nottingham Forest: 1979, 1980



Liverpool FC: 1977, 1978



FC Bayern Monaco: 1974, 1975, 1976



AFC Ajax: 1971, 1972, 1973



Inter Milano: 1964, 1965



SL Benfica: 1961, 1962



Real Madrid: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960



Luis Enrique, che ha vinto la coppa con il Barcellona nel 2015, diventa anche uno dei cinque allenatori ad aver vinto almeno tre titoli di Champions League, dopo Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014, 2022, 2024), Bob Paisley (1977, 1978, 1981), Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018) e Pep Guardiola (2009, 2011, 2023).

Questa volta non è stato facile come l'anno scorso, quando hanno travolto l'Inter 5-0: il PSG è riuscito a vincere solo ai rigori, ma le statistiche mostrano che sono stati nettamente superiori all'Arsenal, con 19 tiri in porta, 4 in porta contro 5 tiri, 1 in porta della squadra londinese e con il 72% di possesso palla.