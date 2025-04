Il Paris Saint-Germain probabilmente vincerà la Ligue 1 questo fine settimana e potrebbe concludere la stagione imbattuto

HQ

Il Paris Saint-Germain potrebbe essere dichiarato vincitore della Ligue 1 per il quarto anno consecutivo questo sabato. In effetti, è molto probabile che accada, dato che la squadra ha bisogno solo di un pareggio contro l'Angers SCO (17:00 CEST, 16:00 BST). Ma anche se perdesse, il PSG potrebbe comunque essere matematicamente campione se, due ore dopo, il Monaco perdesse o pareggiasse con il Brest.

La differenza di punti è enorme: 71 punti per il PSG, 50 punti per il Monaco. La superiorità del Paris Saint-Germain di fronte ad altri club francesi è incredibile, e c'è un altro fatto: il PSG potrebbe finire con la prima stagione imbattuta nella storia della Ligue 1, per la prima volta nella competizione francese. Finora hanno ottenuto 22 vittorie e 5 pareggi. Il loro allenatore, Luis Enrique, dice che "ovviamente vogliono rimanere imbattuti per tutta la stagione" in una conferenza stampa, e crede che i giocatori possano sempre migliorare individualmente e collettivamente.

La loro vera sfida sarà vincere la Champions League per la prima volta, dopo esserci andati così vicini nel 2020 ed essere stati eliminati in semifinale l'anno scorso dal Borussia Dortmund. E, dopodiché, essendo l'unica squadra francese nella Coppa del Mondo per club FIFA, lo spagnolo ha detto che "rappresentiamo la Francia e questa è una fonte di motivazione in più per noi".

La prossima settimana affronteranno l'Aston Villa, un rivale teoricamente inferiore (settimo in Premier League) al Liverpool che ha eliminato agli ottavi di finale (capolista e probabile vincitore della Premier League). Tuttavia, Luis Enrique sa che Unai Emery è un allenatore formidabile con una "capacità di analizzare i suoi avversari e rafforzare le sue squadre".