Il Paris Saint-Germain vince la Ligue 1 nonostante un Lens combattivo che meritava di più

HQ

Il Paris Saint-Germain ha conquistato il titolo di Ligue 1 in una partita rimandata contro il Lens, l'unica squadra che ha messo alla prova il proprio dominio in Francia, e in realtà ha guidato la lega per parecchie settimane. Avendo giocato 33 delle 34 partite, il PSG vince il campionato con 76 punti, dopo 24 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, mentre il Lens è vicino con 67 punti, 21 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Il Lens aveva praticamente nessuna possibilità di vincere il campionato, nonostante fosse ancora tecnicamente possibile se avessero vinto la partita oggi, ma Kvaratskhelia e Mbaye hanno assicurato la Ligue 1 al PSG, nonostante la sconfitta contro un rivale superiore.

Il Lens può essere stato sconfitto alle porte di un grande trionfo (ha vinto la lega solo una volta, nel 1998), ma è un grande traguardo: un secondo posto confermato, dopo essere stato ottavo l'anno scorso e settimo nel 2024 (sono stati anche secondi nel 2023). La storia recente del Lens ha avuto molti alti e bassi: il Lens è stato retrocesso in Ligue 2 nel 2007, ha ottenuto la promozione in Ligue 1 nel 2014 ma è stato rimandato in seconda divisione la stagione successiva a causa della mancanza di fondi. Sono tornati in Ligue 1 solo nel 2020, quando la stagione è stata interrotta a causa della pandemia di Covid.

La controversia dietro la partita Lens-PSG posticipata

Il titolo arriva dopo una grande controversia: la Lega francese ha accettato di posticipare questa partita, originariamente prevista per marzo, per permettere al PSG di prepararsi meglio a una eliminazione diretta di Champions League contro il Liverpool, che ha suscitato molte critiche per aver favorito i campioni d'Europa e dato al PSG un trattamento preferenziale.

Il PSG ha vinto il titolo di Ligue 1 2025/26, come quasi ogni anno: questo è il loro quinto titolo consecutivo e il dodicesimo delle ultime 14 edizioni, mancando solo la 2016/17, perdendo contro il Monaco, e quella 2020/21, perdendo contro il Lille. Nel 2022/23 hanno chiuso solo un punto davanti al Lens.

E la stagione del Lens non è finita: dopo aver ottenuto la qualificazione per la Champions League per la quarta volta nella storia, dopo il 1998-99, 2002-03, 2023-24, hanno ancora la finale di Coppa di Francia il 22 maggio, sperando di vincere un trofeo che non hanno mai vinto, dopo essere stati finalisti nel 1997-98.