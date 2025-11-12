Il parlamento del Kazakistan vieta la "propaganda LGBT"

HQ

La camera bassa del parlamento del Kazakistan ha approvato un disegno di legge che vieta quella che definisce "propaganda LGBT" nei media e online. La legislazione impone multe e fino a 10 giorni di carcere per i recidivi e rispecchia leggi simili in Russia, Georgia e Ungheria. Ora passerà al Senato, dove si prevede che passerà facilmente.

Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha ripetutamente sottolineato la difesa dei valori tradizionali negli ultimi mesi. I sostenitori del disegno di legge sostengono che la limitazione di determinati contenuti online protegge i bambini da quelle che vedono come influenze dannose sulla moralità e sulla vita familiare.

Preoccupazioni in materia di diritti umani

Le organizzazioni per i diritti umani hanno condannato la legislazione, affermando che viola gli impegni internazionali del Kazakistan in materia di diritti umani. L'International Partnership for Human Rights, con sede a Bruxelles, ha definito la legge una "palese violazione" di tali obblighi.

Sebbene l'omosessualità sia legale in Kazakistan dagli anni '90, gli atteggiamenti sociali rimangono conservatori. Il ministro dell'Istruzione Gani Beisembayev ha difeso la legge, sostenendo che i giovani sono esposti quotidianamente a informazioni che potrebbero distorcere la loro comprensione di "famiglia e moralità".