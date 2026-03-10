Il parlamento svizzero approva un risarcimento per le vittime dell'incendio del bar di Crans-Montana

HQ

La camera bassa del parlamento svizzero ha approvato un pagamento unico di 50.000 franchi svizzeri (64.000 dollari) ai sopravvissuti e alle famiglie in lutto dopo il mortale incendio di Capodanno al bar Le Constellation. L'incendio nella località sciistica di Crans-Montana causò la morte di 41 persone e ne ferì 115.

Il cosiddetto contributo di solidarietà è destinato a fornire un rapido supporto finanziario alle vittime del disastro. La misura era già stata approvata dalla camera alta dell'Assemblea Federale Svizzera e ora apre la strada ai pagamenti ai ricoverati e alle famiglie dei defunti.