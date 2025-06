Il partito di estrema destra olandese lascia il governo, innescando incertezza politica La mossa di Wilders sconvolge la fragile coalizione, mettendo in dubbio le prossime decisioni della NATO in materia di difesa.

HQ Le ultime notizie sui Paesi Bassi . Ora sappiamo che il partito olandese di estrema destra PVV si è ritirato dalla coalizione di governo martedì, minando la stabilità del governo e probabilmente provocando nuove elezioni nel prossimo futuro. Ciò avviene mentre i partner della coalizione respingono la linea dura sulla migrazione del PVV, lasciando i Paesi Bassi con un governo di transizione in vista di un vertice cruciale della NATO. Ora, resta da vedere quanto rapidamente la stabilità politica possa essere ripristinata e gli impegni di difesa finalizzati. DEN HAAG, PAESI BASSI - 5 DICEMBRE 2023: Geert Wilders (PVV) al Parlamento olandese alla Tweede Kamer il 5 dicembre 2023 a Den Haag, Paesi Bassi // Shutterstock