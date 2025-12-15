Il partito di opposizione russo che sostiene l'Ucraina promette di continuare a fare campagna

HQ

Il partito di opposizione liberale russo Yabloko afferma che continuerà a fare campagna per un cessate il fuoco in Ucraina nonostante la crescente repressione della sua leadership, incluso l'arresto di due figure di spicco.

Il fondatore del partito Grigory Yavlinsky afferma che le detenzioni dei viceleader Maxim Kruglov e Lev Shlosberg, accusati di diffondere informazioni false sull'esercito russo, miravano a indebolire il partito in vista delle elezioni parlamentari del 2026. Un terzo membro di alto rango, Boris Vishnevsky, è stato etichettato come "agente straniero".

Attualmente Yabloko non detiene alcun seggio nel parlamento nazionale russo e solo pochi incarichi regionali, ma Yavlinsky sostiene che la sua richiesta di cessate il fuoco potrebbe attirare un significativo sostegno pubblico, dato che sempre più russi favoriscono i colloqui di pace. Ha citato sondaggi che mostrano il 65% di sostegno ai negoziati, anche se il sostegno all'esercito rimane elevato.

Il Cremlino afferma che le restrizioni al dissenso sono necessarie durante la guerra e sostiene che il presidente Vladimir Putin rimanga estremamente popolare. Yavlinsky ha detto di aspettarsi ulteriori pressioni ma intende rimanere in Russia e continuare il lavoro del partito.

Fondatore del partito di opposizione russo Yabloko:

"L'unico partito, l'unica organizzazione che rappresenta questa posizione (sostiene un cessate il fuoco) è Yabloko, quindi dato che ci saranno elezioni l'anno prossimo e Yabloko presenterà semplicemente questa idea, può contare su un sostegno davvero sostanziale. Ecco perché ora (Yabloko) è una minaccia (per le autorità), e devono fare tutto il possibile per impedire a Yabloko di continuare o tentare di candidarsi alle elezioni con queste idee."