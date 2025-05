Il Partito Liberale australiano nomina la prima donna leader dopo la sconfitta elettorale Sussan Ley assume la leadership mentre i conservatori si riorganizzano dopo le pesanti perdite subite dai laburisti.

HQ Le ultime notizie sull'Australia . Sussan Ley è diventata la prima donna a guidare il Partito Liberale conservatore australiano, subentrando dopo una decisiva sconfitta elettorale attribuita in parte a politiche impopolari legate al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il primo ministro Anthony Albanese ha prestato giuramento per un secondo mandato, poiché il suo partito laburista si è assicurato la più ampia maggioranza dai tempi della federazione australiana. Con i seggi chiave dei liberali persi a favore degli indipendenti progressisti, Ley ha segnalato uno spostamento verso politiche centriste. Sussan Ley // Shutterstock