Il partito per l'indipendenza della Groenlandia vince un seggio nel parlamento danese

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Il partito pro-indipendenza Naleraq della Groenlandia ha vinto il suo primo seggio nel parlamento danese, segnando uno spostamento dell'equilibrio politico in un momento delicato per il territorio artico.

Il partito, rappresentato da Qarsoq Hoegh-Dam, ha ottenuto il 24,6% dei voti, in aumento rispetto al 12,2% del 2022. Il risultato segnala un crescente sostegno a un percorso più rapido verso l'indipendenza dalla Danimarca.

"È un segnale chiaro che lo status quo non è accettabile," ha detto Hoegh-Dam (tramite Reuters), impegnandosi a dare alla Groenlandia una voce più forte nelle decisioni che riguardano l'isola.

L'ascesa di Naleraq avviene in un contesto di rinnovata attenzione internazionale, incluso l'interesse di Donald Trump per questo territorio ricco di risorse. Il partito si oppone all'espansione delle infrastrutture militari nelle città groenlandesi.

Tuttavia, il Primo Ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha adottato un approccio più cauto, preferendo legami più stretti con la Danimarca piuttosto che una rapida rottura.

Nonostante i guadagni di Naleraq, gli analisti affermano che l'allineamento complessivo della Groenlandia con Copenaghen rimane invariato.