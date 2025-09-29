HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il partito di governo filo-Unione europea della Moldavia si è assicurato una vittoria decisiva sul suo rivale filo-russo in un'elezione parlamentare molto seguita, dando al governo un nuovo slancio per perseguire il suo obiettivo di aderire all'UE. Il risultato risparmia al Paese fragili colloqui di coalizione e rappresenta una chiara battuta d'arresto per l'opposizione, che ha avvertito di proteste di piazza. La campagna è stata oscurata da accuse di ingerenza russa, attacchi informatici e sforzi di disinformazione, tutti fermamente negati dalla Russia. Nonostante le frustrazioni economiche e le sfide energetiche, molti elettori si sono radunati dietro la promessa di legami europei più stretti, segnalando un fermo rifiuto dell'influenza russa. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!