Il Partito Socialista di Edi Rama si avvia al quarto mandato in Albania

Le ultime notizie sull'Albania . Ora sappiamo che il Partito Socialista al governo in Albania sembra destinato a un quarto mandato consecutivo, poiché i risultati preliminari lo mostrano in testa con il 53% dei voti, ben oltre il 34% del Partito Democratico.

Con il 30% delle schede scrutinate, il primo ministro Edi Rama è molto più avanti dell'opposizione, posizionandosi per continuare gli sforzi di adesione all'UE nonostante le turbolenze politiche e gli scandali di corruzione del passato. Per ora, resta da vedere come si presenteranno i risultati finali.