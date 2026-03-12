Il passato storico di Adebayo è ancora oggetto di discussione online, con molti che cercano di screditarlo

HQ

Il mondo NBA sta ancora discutendo della partita tra Miami Heat e Washington Wizards, in cui Bam Adebayo segnò 83 punti, la seconda prestazione individuale più alta nella storia della NBA, superando il record di Kobe Bryant di 81 punti, e solo dietro agli irrealistici 100 punti segnati da Wilt Chamberlain nel 1962.

Tuttavia, la sua impresa è stata minimizzata e criticata da molte persone online, inclusi i giornalisti, perché i suoi compagni di squadra lo hanno chiaramente aiutato a fargli segnare quanti più punti possibile, dato che la partita è arrivata a un punto in cui il divario tra Miami e Washington era così grande che la partita aveva smesso di essere competitiva. 36 di questi punti sono stati tiri liberi, su 43 tentativi.

Questi critici spesso dimenticano che aveva segnato 31 punti nel primo quarto, e aveva già raggiunto il massimo in carriera di 43 all'intervallo, e questo senza "teatralità". È stato a metà del terzo quarto e di tutto il quarto quarto che la narrazione è diventata chiaramente quanto può segnare Adebayo.

Adebayo difeso dai compagni di squadra

Keshad Johnson, suo compagno di squadra nei Miami Heat, ha scritto una rubrica su The Athletic, affermando che lui e i suoi compagni "cercavano di fare tutto il necessario per permettergli di avere il suo momento", e che spesso dice di voler puntare a 40 punti (il suo record precedente era di 41 punti), ma lo ha anche elogiato per sapere che "il suo ruolo in questa squadra è più grande di così. Fa tutto il necessario, tutto ciò di cui la sua squadra ha bisogno: in difesa, rimbalzi, tutto quanto. Come compagno di squadra, è quello che vuoi come leader."

Marcus Thompson II, editorialista di The Athletic, ha anche difeso Adebayo, che incarna "l'ispirazione della resilienza, il calore di un compagno di squadra rispettato, l'anima di un giocatore di basket al retro". "Ha tirato 43 tiri e realizzato 43 tiri liberi. Se dai lo stesso via libera alla maggior parte dei giocatori NBA, non otterrebbe 83. Sollevarsi così tante richiede forza e resistenza impressionanti."