Il pastore tedesco sopravvive a due ore di prova alla deriva nel Mare del Nord

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Sembra quasi la trama di un film, ma per Bruce il cane è diventata realtà. Il cane, un fedele pastore tedesco, è stato salvato dopo essere stato alla deriva per diversi chilometri nel Mare del Nord, tutto solo su un kayak gonfiabile.

I rapporti indicano che Bruce si trovava vicino ai suoi proprietari sulla spiaggia quando una forte raffica di vento colpì il kayak e lo portò più lontano in mare. I proprietari hanno provato a nuotare dietro di esso ma sono stati costretti a fermarsi e avvisare la guardia costiera quando è diventato chiaro che non sarebbero riusciti a raggiungere il kayak.

Dopo due ore in mare, Bruce fu avvistato da una barca turistica e salvato. Rimase illeso ma freddo e gli fu dato sia calore che acqua prima di essere finalmente portato a riva e riunito con i suoi proprietari.