I pattinatori artistici giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara vincono la medaglia d'oro con la musica di Gladiator

Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno conquistato la medaglia d'oro per il Giappone nel pattinaggio artistico a coppie, e sono stati protagonisti di uno dei momenti più memorabili dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina, battendo il record per il punteggio più alto al programma libero alle Olimpiadi, 158.13, con la loro colonna sonora di Gladiator ballando al suono dei Gladiatori.

La vittoria record è ancora più speciale perché, pochi giorni prima del pattinaggio artistico a coppia, avevano raggiunto un deludente quinto posto nel programma corto, nonostante fossero partiti come favoriti come campioni mondiali attuali.

La coppia ha conquistato la prima medaglia d'oro giapponese nel pattinaggio artistico a coppie, e la prima vittoria nel pattinaggio artistico dai tempi di Hanyu Yuzuru nel 2018. In precedenza avevano aiutato il Giappone a vincere l'argento nella gara a squadre e a conquistare l'argento a squadre a Pechino 2022.

La medaglia d'argento è stata vinta dai campioni europei Anastasiia Metelkina e Luka Berulava dalla Georgia, mentre Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin dalla Germania hanno conquistato il bronzo.