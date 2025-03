Il PC è pronto per The Last of Us: Part II Remastered ?

HQ

I fan di The Last of Us possono vivere l'eccezionale avventura di Naughty Dog su PC da un po' di tempo, ma a differenza dei possessori di PlayStation che hanno potuto dare un'occhiata al sequel dal 2020, hanno dovuto aspettare quasi cinque anni per continuare la storia di Ellie (e Joel...). Tuttavia, questo cambierà presto poiché The Last of Us: Part II Remastered arriverà su PC all'inizio di aprile, il 3 per l'esattezza, e ora Naughty Dog ha condiviso le specifiche del PC per il gioco.

Le specifiche Minimum sono incredibilmente accessibili e anche Recommended e High sono abbastanza raggiungibili considerando il clima odierno dei giochi per PC. L'impostazione grafica Very High richiederà una tecnologia potente per eseguirla, tra cui un Nvidia GeForce RTX 4080 o un AMD Radeon RX 7900XT. Puoi vedere l'elenco completo delle specifiche di seguito.

In caso contrario, ci viene detto che questa versione PC del gioco è stata ottimizzata per Nvidia DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 3.1, AMD FSR 4, VSync, DirectStorage e altro ancora, il che consente una migliore e maggiore qualità delle texture, intervallo di distanza LOD, qualità volumetrica, ombre e riflessi migliori e fondamentalmente tutti gli altri elementi grafici che rendono i giochi moderni così sbalorditivi. A questo si aggiungerà anche il supporto per monitor ultrawide, l'audio 3D, la rimappatura di tastiera e mouse e il supporto completo di DualSense (e altri controller).

Per coloro che sono entusiasti di provare la modalità No Return su PC, sarà rafforzata con i personaggi di Bill e Marlene da Part I, oltre a quattro mappe extra; Overlook, School, Streets e Nest.

Infine, The Last of Us: Part II Remastered sarà caratterizzato dall'accesso opzionale PlayStation Network, con chiunque voglia utilizzare questa funzione che verrà ricompensato con 50 punti di gioco e una nuova skin per Ellie che la vedrà indossare la giacca di Jordan A. Mun da Intergalactic: The Heretic Prophet.