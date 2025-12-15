"Il peccato peggiore" per i creatori di Star Wars è avere paura di "qualsiasi cosa possa scuotere tutto", dice Rian Johnson

Dite quello che volete su Star Wars: The Last Jedi, ma l'Episodio VIII è sicuramente riuscito a scossare i fan. Le critiche volavano ovunque a Disney, a Kathleen Kennedy, al regista Rian Johnson, eppure lui crede che questa sia la chiave per creare buoni contenuti di Star Wars. La Disney ora potrebbe pensare il contrario, ma ehi oh.

Parlando con Polygon dopo l'uscita di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Johnson ha paragonato parte del suo lavoro nel film poliziesco a The Last Jedi. Sapeva di esagerare un po' con alcuni temi e messaggi nel terzo Knives Out, ma lo paragonava a fare progetti di Star Wars, e a come i creatori non dovrebbero avere paura di gestire il franchise con "guanti di veluto".

"Essendo cresciuto come fan di Star Wars, conosco quella cosa in cui qualcosa lo mette in discussione, e conosco il rinculo contro questo," ha detto. "So come possano esserci lotte interne nel mondo di Star Wars. Ma so anche che il peccato peggiore è affrontarlo con i guanti di veluto. Il peccato peggiore è avere paura di fare qualcosa che lo scuota davvero. Perché ogni film di Star Wars, a partire dall'Impero in poi, scuoteva la scatola e scosse i fan, li faceva arrabbiare, li faceva litigare e li faceva parlare di questo. E poi, per molti di loro, li ha fatti innamorare e poi ci sono riusciti a decidere."

"Lo stesso vale per la religione, per me. Le persone cresciute fuori dalla fede a volte pensano che sia una cosa delicata che bisogna gestire con i guanti di velluto," continuò Johnson. "Sono cresciuto molto cristiano. Per me è stata una cosa molto personale. Non sono più un credente. Non sono più cristiano. Ma quando ero... Stai costantemente facendo vibrare la scatola per te stesso. Ti offendi costantemente per certe cose. Ma poi non è che questo disattivi [il mondo reale e come mette in discussione le tue convinzioni]."

