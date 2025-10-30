Il peggior incubo di Sidney Prescott diventa realtà nel primo inquietante trailer completo di Scream 7

Domani è il giorno più spaventoso dell'anno e dal momento che Paramount Pictures non era pronto a mettere il prossimo capitolo del franchise Scream nei cinema in tempo, dovremo solo accontentarci della prossima cosa migliore.

Il primo trailer completo di Scream 7 è stato condiviso e in esso possiamo vedere Neve Campbell tornare nei panni di Sidney Prescott per una storia che vede il suo peggior incubo diventare realtà. La breve descrizione è che dopo aver iniziato una nuova vita lontano dagli ultimiGhostface omicidi, lo slasher ritorna alla sua vita e fa di sua figlia, interpretata da Isabel May, il suo bersaglio.

La sinossi ufficiale delinea per intero: "Quando un nuovo killer di Ghostface emerge nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) si è costruito una nuova vita, le sue paure più oscure si realizzano quando sua figlia (Isabel May) diventa il prossimo bersaglio. Determinata a proteggere la sua famiglia, Sidney deve affrontare gli orrori del suo passato per porre fine allo spargimento di sangue una volta per tutte.

Scream 7 sarà presentato in anteprima nelle sale il 27 febbraio 2026 e puoi vedere il trailer del film e la sua locandina qui sotto.