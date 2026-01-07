Il peggior incubo sul posto di lavoro di Rachel McAdams si avvera in Send Help di Sam Raimi

Come pensi che te la caveresti intrappolata da sola su un'isola deserta con il tuo capo maleducato che ha appena fatto capire che voleva licenziarti? Sembra un incubo vivente, vero? Beh, questo è ciò che Rachel McAdams dovrà affrontare nel prossimo film di Sam Raimi Send Help.

Al fianco di Dylan O'Brien, McAdams si ritrova a usare le sue migliori tecniche di sopravvivenza nel tentativo di assicurarsi che sia lei che il suo capo riescano a sopravvivere abbastanza a lungo su questa piccola isola deserta da poter essere salvati. Tuttavia, non è mai facile, e le sfide ambientali e la fauna selvatica continuano a rappresentare una minaccia, mentre il desiderio di strangolare il suo maleducato capo cresce sempre di più.

La trama viene spiegata come segue: "In Send Help, due colleghi rimangono bloccati su un'isola deserta, gli unici sopravvissuti a un incidente aereo. Sull'isola, devono superare i rancori passati e lavorare insieme per sopravvivere, ma alla fine è una battaglia inquietante e cupamente umoristica di volontà e intelligenza per uscire vivi."

Send Help è diretto e prodotto da Raimi, basato su una sceneggiatura scritta da Damian Shannon e Mark Swift, e ha la musica creata da Danny Elfman. Uscirà nelle sale di tutto il mondo dal 30 gennaio, e potete vedere l'ultimo trailer qui sotto.