Il Pentagono assegna un contratto Boeing da 8,6 miliardi di dollari per nuovi caccia F-15 per Israele
L'accordo arriva dopo i colloqui Trump-Netanyahu in Florida.
Il Pentagono ha assegnato a Boeing un contratto da 8,6 miliardi di dollari per produrre 25 jet F-15IA per l'Aeronautica Israeliana, con l'opzione di acquisire altri 25 velivoli.
L'annuncio segue un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in Florida.
Il contratto copre la progettazione, l'integrazione, la strumentazione, i test, la produzione e la consegna dei jet nell'ambito di un programma di vendita militare all'estero. I lavori saranno condotti a St. Louis, con il completamento previsto entro la fine del 2035.
Israele rimane uno dei maggiori destinatari di aiuti militari statunitensi
Israele rimane uno dei maggiori destinatari di aiuti militari statunitensi in Medio Oriente. Il programma F-15IA fa parte degli sforzi in corso per mantenere la superiorità aerea di Israele in un contesto di tensioni regionali.
Sebbene il contratto rafforzi le capacità di difesa di Israele, gruppi filo-palestinesi e pacifisti hanno criticato il continuo sostegno militare statunitense a Israele, citando vittime civili a Gaza.