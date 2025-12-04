Il Pentagono autorizza più di 1.000 aziende per lavori al Golden Dome

HQ

Il Pentagono ha nominato più di 1.000 aziende che potrebbero partecipare al programma di difesa missilistica Golden Dome o a progetti correlati, segnando il primo grande passo nella costruzione del sistema ordinato dal presidente Donald Trump.

L'Agenzia per la Difesa Missilistica ha dichiarato che il gruppo iniziale di 1.014 aziende è stato selezionato secondo il quadro contrattuale SHIELD, un veicolo decennale del valore fino a 151 miliardi di dollari. Aziende come BAE Systems, Booz Allen Hamilton, L3Harris, General Atomics ed Elbit America sono ora idonee a competere per futuri ordini di compiti.

La MDA ha sottolineato che questi premi non rappresentano un lavoro aziendale, ma stabiliscono invece un ampio bacino di appaltatori qualificati in anticipo ai requisiti futuri. Il Pentagono ricevette 2.463 offerte per SHIELD. Per maggiori dettagli, leggi il messaggio qui sotto.

Agenzia per la Difesa Missilistica:

"Questi premi iniziali non sono per requisiti fermi, sia per la Golden Dome né altro. Piuttosto, questi premi IDIQ sono i primi di molti nell'istituire un portafoglio di titolari qualificati di SHIELD IDIQ."

"MDA completerà le attività di selezione della fonte sull'IDIQ dello SHIELD (che includono la conclusione delle discussioni con gli offerenti e l'assegnazione di eventuali ulteriori premi) prima di sollecitare eventuali requisiti precisi previsti per compiti o ordini di consegna. Va inoltre notato che, sebbene i requisiti della Golden Dome possano essere rispettati ed eseguiti sotto SHIELD, non sono esclusivi."