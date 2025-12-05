Il Pentagono conferma nuovo attacco con imbarcazioni nel Pacifico

HQ

Il Pentagono afferma che quattro uomini sono stati uccisi in un nuovo attacco militare contro una barca nel Pacifico orientale, aggiungendosi al crescente numero di operazioni letali contro sospetti trafficanti di stupefacenti in un contesto di crescenti pressioni legali e politiche a Washington.

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha diffuso un video dell'attacco, che mostra un'esplosione che avvolge una piccola imbarcazione, seguita da immagini della barca in fiamme. I funzionari hanno detto che l'attacco è stato ordinato dal segretario alla difesa Pete Hegseth e eseguito dalla Joint Task Force Southern Spear, che ha descritto gli individui come membri di un'organizzazione terroristica designata che trasporta narcotici illeciti lungo una rotta di traffico nota.

Si tratta del 22° attacco statunitense su obiettivi marittimi nei Caraibi e nel Pacifico orientale da settembre, portando il bilancio delle vittime segnalato ad almeno 87. Le operazioni hanno bloccato il Pentagono e la Casa Bianca, che continuano a dover affrontare domande sul quadro giuridico utilizzato per giustificare l'uccisione di sospetti contrabbandieri in acque internazionali.

La campagna ha anche scatenato conseguenze politiche. Hegseth è sotto crescente scrutinio per il primo attacco di inizio settembre, dopo che alcune notizie suggerivano che avesse detto all'esercito di "ucciderli tutti". Un legislatore democratico ha ora presentato articoli di impeachment, anche se si prevede che lo sforzo non falla.

Testimoniando al Congresso giovedì, l'ammiraglio che ha supervisionato l'operazione ha negato qualsiasi ordine del genere. I legislatori, tuttavia, restano divisi dopo che filmati precedenti avrebbero mostrato due sopravvissuti aggrappati ai rottami prima di essere uccisi in un successivo attacco.

Gli esperti legali continuano a contestare la difesa dell'amministrazione secondo cui gli Stati Uniti sono impegnati in un conflitto armato con i trafficanti di droga. Gli specialisti affermano che anche sotto la struttura dell'amministrazione, uccidere persone naufragate o incapacitate violerebbe le leggi di guerra.