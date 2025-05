Il Pentagono esorta gli alleati asiatici a contrastare la Cina con bilanci della difesa più forti

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha usato il suo debutto al Dialogo Shangri-La sabato per invitare gli alleati asiatici a seguire l'esempio dell'Europa e investire più seriamente nella difesa.

Avvertendo che la minaccia della Cina alla stabilità regionale non è più ipotetica, Hegseth ha sottolineato la necessità di uno sforzo coordinato per scoraggiare l'aggressione, in particolare per quanto riguarda Taiwan. Le sue osservazioni, ovviamente, hanno attirato critiche da Pechino, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.