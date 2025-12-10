Il Pentagono lancia una nuova piattaforma di intelligenza artificiale, porta Gemini di Google nelle forze armate: questo è GenAI.mil

HQ

Martedì il Pentagono ha presentato GenAI.mil, una nuova piattaforma online progettata per accelerare l'uso da parte del Dipartimento della Difesa dell'intelligenza artificiale generativa.

Gemini for Government di Google Cloud è il primo strumento disponibile sul sito, che il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato offrirà a truppe e personale civile l'accesso a modelli di IA all'avanguardia per ricerca, analisi e compiti amministrativi.

"Il futuro della guerra americana è qui, e si scrive AI," ha detto Hegseth in un video che annunciava il lancio. Solo gli utenti con una carta di accesso comune del Dipartimento della Difesa possono accedere, assicurando che il sistema rimanga riservato al personale autorizzato.

GenAI.mil

Il Pentagono ha dichiarato che gli strumenti di IA su GenAI.mil permetteranno agli utenti di analizzare immagini e video, redigere documenti e processare dati a una velocità senza precedenti.

L'iniziativa segue una direttiva del presidente Donald Trump per raggiungere una "superiorità tecnologica senza precedenti nell'IA" e include piani per una formazione gratuita a livello di dipartimento per aiutare il personale a integrare in sicurezza la tecnologia nel proprio lavoro.

I funzionari hanno sottolineato sicurezza e affidabilità, sottolineando che tutti gli strumenti presenti sulla piattaforma saranno trattati come informazioni controllate e non classificate e che Gemini for Government è basato su Google Search per aiutare a prevenire risultati imprecisi.

Il dipartimento sta inoltre valutando ulteriori sistemi di xAI, Anthropic e OpenAI per supportare missioni che spaziano dall'intelligence alla logistica. Il sottosegretario alla difesa per la ricerca e l'ingegneria Emil Michael ha detto che gli Stati Uniti devono agire rapidamente. "Non esiste un premio per il secondo posto nella corsa globale al dominio dell'IA", ha detto.