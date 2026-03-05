Il Pentagono osserva droni intercettori ucraini per contrastare gli Shahed iraniani

HQ

Il Pentagono e almeno un governo del Golfo stanno valutando l'acquistodi droni intercettori di fabbricazione ucraina progettati per contrastare i droni Shahed iraniani, secondo fonti industriali ucraine (tramite Financial Times).

L'interesse nasce dopo ondate di attacchi con droni iraniani a seguito del conflitto scatenato dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele. I paesi del Golfo hanno fatto ampio affidamento sul MIM-104 Patriot, in particolare sul suo missile PAC-3, per difendersi dai droni. Tuttavia, i missili sono estremamente costosi (con più di 13,5 milioni di dollari ciascuno), mentre i droni che intercettano potrebbero costare circa 30.000 dollari.

L'Ucraina ha sviluppato un approccio più economico dopo anni di difesa contro le ondate di droni russi durante la guerra iniziata con l'invasione russa dell'Ucraina. Le aziende ucraine ora producono droni intercettori per un costo di poche migliaia di dollari, capaci di inseguire e distruggere i droni Shahed.

Tra i sistemi che attirano l'attenzione c'è il drone intercettore Merops, un drone ad ala fissa sviluppato da aziende sostenute dall'ex CEO di Google Eric Schmidt. Un altro è il drone intercettore Sting, prodotto dal gruppo ucraino Wild Hornets.

Drone intercettore Merops // Shutterstock

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato le discussioni con i leader del Golfo, ma Kiev afferma che tale cooperazione non deve indebolire le proprie difese. I funzionari ucraini sperano che, se i partner mediorientali si affidassero maggiormente ai droni invece che ai missili Patriot per fermare gli Shahed, intercettori più avanzati potrebbero rimanere disponibili per la difesa aerea ucraina contro missili da crociera e balistici.

Gli esperti affermano che l'Iran potrebbe possedere decine di migliaia di droni Shahed e ne ha lanciato centinaia da quando il conflitto è degenerato, spesso volandoli a bassa quota sopra l'acqua o il terreno per evitare il radar. L'Ucraina si è affidata sempre più a contromisure più economiche (inclusi droni intercettori, cannoni antiaerei e unità mobili di mitragliatrici) per affrontare attacchi simili.