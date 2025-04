Il Pentagono sostiene la flotta di sottomarini guidata dall'intelligenza artificiale per reinventare la strategia navale

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che la Marina degli Stati Uniti si sta rivolgendo all'intelligenza artificiale e alla tecnologia senza pilota per riguadagnare il suo vantaggio nella guerra sottomarina, secondo la sollecitazione rilasciata dalla Defense Innovation Unit.

Con la nuova proposta Combat Autonomous Maritime Platform (CAMP), il Pentagono prevede una flotta di sottomarini autopilotati in grado di effettuare missioni in acque profonde e dispiegamenti a lungo raggio senza fare affidamento sul GPS.

Questa spinta arriva mentre i cantieri navali americani sono in ritardo rispetto ai concorrenti globali. Le aziende private si stanno già tuffando. Saronic Technologies, ad esempio, sta costruendo navi come la Marauder e sta investendo centinaia di milioni in cantieri navali autonomi.