Il Pentagono sta valutando di reindirizzare gli aiuti all'Ucraina verso il Medio Oriente

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Il Pentagono sta valutando se deviare armi originariamente destinate all'Ucraina a supporto di operazioni in Medio Oriente, secondo un articolo esclusivo del Washington Post, che cita tre persone a conoscenza della questione.

Le armi in questione sono state acquistate tramite la Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) della NATO, che consente ai paesi europei di finanziare le armi statunitensi per Kiev. Finora, le consegne continuano, ma le spedizioni future potrebbero essere influenzate se gli Stati Uniti dirotteranno risorse per sostenere la guerra contro l'Iran.

Il presidente Donald Trump ha riconosciuto che i militari spesso riallocano le attrezzature tra le regioni secondo necessità. Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato che gli alleati europei restano preoccupati per le scorte statunitensi, ma ha confermato che la maggior parte delle spedizioni di PURL sta procedendo.