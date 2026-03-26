Il Pentagono stipula accordi per aumentare la produzione di munizioni
Gli accordi con le principali aziende della difesa mirano a mettere l'esercito statunitense in una "posizione di guerra".
Il Pentagono ha raggiunto accordi con BAE Systems, Lockheed Martin e Honeywell per espandere la produzione di munizioni, mentre Washington si muove per rafforzare la prontezza militare.
Questa spinta arriva poche settimane dopo che Donald Trump ha lanciato operazioni militari contro l'Iran, aumentando la pressione per rifornire le scorte di armi statunitensi.
Secondo gli accordi, Honeywell investirà 500 milioni di dollari per aumentare la produzione di componenti chiave, mentre BAE Systems e Lockheed Martin aumenteranno la produzione di sistemi missilistici, inclusi i pezzi per l'intercettore THAAD. Lockheed accelererà anche la produzione del suo missile Precision Strike.
Il Pentagono ha affermato che lo sforzo fa parte di una strategia più ampia volta a porre l'esercito statunitense su una "base di guerra", in un contesto di crescenti tensioni globali e di una domanda costante di armi.
Gli Stati Uniti hanno già attinto molto alle loro scorte negli ultimi anni, incluso il sostegno all'Ucraina e le operazioni in Medio Oriente, aumentando l'urgenza della produzione.