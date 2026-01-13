HQ

Ulteriori letture (Parte 1): Hegseth e Musk promettono di rendere "Star Trek reale".

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha annunciato una nuova partnership con xAI di Elon Musk che porterà il chatbot Grok nelle reti del Pentagono, segnando un'accelerazione dell'adozione dell'intelligenza artificiale da parte dei militari. Durante una visita a SpaceX, Hegseth ha detto che i modelli di IA leader presto opereranno sia su sistemi classificati che non classificati del Dipartimento della Difesa.

Grok si unirà agli strumenti di IA generativa di Google all'interno del Pentagono entro la fine del mese, secondo Hegseth, che ha detto che l'esercito prevede di imministrare enormi quantità di dati operativi e di intelligence nei sistemi di IA. Ha descritto questo sforzo come essenziale per accelerare l'innovazione e mantenere un vantaggio, sostenendo che l'IA è efficace solo quanto i dati su cui viene addestrata.

L'annuncio arriva in un contesto di crescente controversia intorno a Grok. Il chatbot è stato sottoposto a un esame globale per aver generato immagini deepfake sessualizzate e non consensuali, spingendo Malesia e Indonesia a bloccarlo completamente e a regolamentazione nel Regno Unito e in Europa ad aprire indagini. Ora, molti dicono che la decisione del Pentagono rischia di amplificare le preoccupazioni.

Tuttavia, Hegseth ha minimizzato queste preoccupazioni, affermando che i militari hanno bisogno di sistemi di IA in grado di supportare operazioni di combattimento reali senza limiti ideologici. Ha promesso che l'IA del Pentagono sarebbe stata responsabile, ma ha anche chiarito di avere poco interesse per modelli che limitano l'uso militare legale, dichiarando che l'IA militare degli Stati Uniti "non sarà attiva."

Questo cambiamento segna una rottura rispetto all'approccio più cauto adottato dalla precedente amministrazione, che promuoveva l'adozione dell'IA imponendo però limiti severi agli usi sensibili. Rimane incerto se tali salvaguardie siano ancora valide mentre l'amministrazione Trump spinge per integrare l'IA in modo più profondo e rapido nelle operazioni di difesa degli Stati Uniti, anche mentre Grok affronta crescenti domande oltre il campo di battaglia...